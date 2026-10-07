Okul kantininde skandal görüntü! Son kullanma tarihi 1 yıl önce dolmuş

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetimlerde, son kullanma tarihi 2025 yılında dolmuş hazır tavuk döner bulundu. Gıda Bülteni’ndeki habere göre, denetimlerde ayrıca temizliği yapılmamış tost makineleri tespit edildi. Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen uygunsuzluklarla ilgili gerekli işlemleri başlattı.

KANTİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK DÖNER BULUNDU

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kantinde bulunan hazır tavuk dönerin son kullanma tarihinin yaklaşık 1 yıl önce dolduğu belirtildi. Öğrencilerin tüketimine sunulabilecek bir ürünün son kullanma tarihinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen kantinde bulunması dikkat çekti. Ekipler, tespit edilen uygunsuzlukla ilgili gerekli işlemleri başlattı.

TOST MAKİNELERİNİN TEMİZLİĞİ DE YETERSİZ ÇIKTI

Denetim sırasında kantinde kullanılan tost makinelerinin temizliğinin yeterli olmadığı da tespit edildi. Denetimin dikkat çeken anlarından biri Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan’ın tost makinesine yönelik tepkisi oldu.

Avan, temizliği yapılmamış tost makinesini göstererek, “Bu tost makinesinden tost yer misiniz?” diye sordu.