Oğuzhan Uğur gözaltına alınmadan önce çektiği videoyu paylaştı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce kaydettiği uzun bir videoyu paylaştı. Uğur, "Bu bir açıklama ya da siyaset videosu değil" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur, kaydın bir savunma, siyasi açıklama ya da intikam amacı taşımadığını belirtti.

16 Temmuz'da kaydedilen söz konusu video Babala TV’nin YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.

"TÜM BİLGİ, BELGE VE İDDİALAR SOMUT DELİLLERE DAYANMAKTADIR"

Videonun en başına düşülen notta şu ifadelere yer verildi:

"Bu video, Oğuzhan Uğur’un gözaltına alınmasından önce kaydedilmiştir. Kendisi, bu videonun montajını sürdürdüğü esnada sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Videoda yer verilen tüm bilgi, belge ve iddialar somut delillere dayanmaktadır. Babala TV olarak yıllardır kamuoyunun karşısında açık kimliğimizle durduk. Bugün de aynı yerdeyiz. Babala Ekibi olarak masumiyetinden emin olduğumuz Oğuzhan Uğur'un aramıza döneceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu süreç boyunca da kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz."

6 Şubat depremlerinde şahitlik ettiği her şeyi anlatacağını söyleyen Uğur, videoda anlattığı her şeyin belgesi, ses kaydı ve yazışması ve tutanaklarının olduğunu söyledi.

Uğur, "Bizim AHBAP faaliyetleri ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu" dedi.