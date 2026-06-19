Oğuzhan Beker'in ifadesindeki gizemli isim Buket Aydın mı? AKP'li Şamil Tayyar önce sordu sonra sildi!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker'in ifadesinde geçtiği öne sürülen "S.C." ve "B.A." isimleriyle ilgili paylaşım yapan Şamil Tayyar'ın açıklamasını silmesi dikkat çekerken, "B.A." kısaltmasının sunucu Buket Aydın'a ait olduğu yönündeki kulis iddiaları gündeme oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker de yer aldı.

Soruşturmanın ayrıntıları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Oğuzhan Beker’in savcılık ifadesinde geçen iki kişinin kimliği dikkat çekti. İddiaya göre sorgu sırasında kendisine, tutanaklarda yalnızca "S.C." ve "B.A." olarak yer alan iki isim hakkında sorular yöneltildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar, ifadedeki "S.C." harflerinin Selin Ciğerci’yi işaret ettiğini öne sürdü. Tayyar, paylaşımında ayrıca "Peki B.A. kim?" sorusunu gündeme taşıdı.

O İSİM BUKET AYDIN MI?

Ancak Tayyar’ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde silmesi yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu gelişme, paylaşımın neden kaldırıldığına ilişkin çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Öte yandan kulislerde dolaşan iddialarda, ifadede yer alan "B.A." kısaltmasının AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Buket Aydın’a ait olabileceği öne sürüldü.

ADNAN BEKER: SONUÇLAR TEMİZ

CHP'li Adnan Beker ise gözaltına alınan oğlu Oğuzhan Beker hakkında açıklama yaptı. Beker, “Aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı negatif sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır” dedi.

Beker'in açıklaması şöyle:

“​Oğlum Oğuzhan Beker ile ilgili medyaya yansıyan gelişmeler üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur.

İddiaların aksine, aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır.

Sürece dayanak yapılan adli tıp raporuna karşı itirazlarımız ve oğlumun da ikametinin bulunduğu Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'nda yeniden değerlendirme talebimiz, avukatlarımız aracılığıyla yasal süresi içinde yapılacaktır.

Kirli manipülasyonlara ve alçakça iftiralara asla müsamaha göstermeyecek, gerçekler gün yüzüne çıkana kadar sürecin takipçisi olacağız.”