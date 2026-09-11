Oğuz Murat Aci davasından 'erteleme' çıktı: Timur Cihantimur'un avukatından 'anlaşma' teklifi

İstanbul Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan ABD'de tutuklu sanık Timur Cihantimur katılmadı. Müştekiler Özer ve Pervin Aci ile tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

TANIK BEYANLARI DİNLENDİ

Duruşmada, olay sırasında kazaya tanık olan kişilerin beyanları alındı. Tanık sıfatıyla ifade veren Hasan Topal, aralarında Oğuz Murat Aci’nin de bulunduğu 5 araçla yola çıktıklarını söyledi.

Topal, Kemerburgaz sapağında yakıt almak için durduklarını, ardından Süleyman Keçici’nin aracında arıza meydana geldiğini belirtti. Arızanın giderilmesi için yol kenarında bekledikleri sırada Oğuz Murat Aci’nin aracının yönünü değiştirdiklerini ve karşıdan gelen araçların kendilerini fark edebilmesi amacıyla ışıkları yaktıklarını ifade eden Topal, şöyle konuştu:

“Tam arızayı giderdikten sonra fren ve kayma sesi duydum. O darbeyle ben kendimi kaybettim. Yerde yattığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını tam hatırlamıyorum.”

Duruşmada, kazaya ilişkin diğer tanıkların beyanlarının da alınmasına devam edildi.

"VİRAJDA BİR ARAÇ GÖRMEMİZLE, BİZE ÇARPMALARI BİR OLDU"

Tanık Süleyman Keçici ise ATV aracının arızalandığını belirterek yaşananları şöyle aktardı:

"Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi"

'TAZMİNAT KARŞILIĞI ANLAŞMA' TEKLİFİ: "EŞİ İLE ANLAŞTIK"

Savunma yapan sanık avukatları, tanıkların duruşmada verdiği ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Avukatlar ayrıca kazada müştekilerin de kusurlu olduğunu iddia ederek, olayın oluş şekli ve kusur durumunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti.

Öte yandan sanık Timur Cihantimur’un avukatı, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi ile tazminat konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Avukat, diğer müştekilerle de belirli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini ifade etti.

KRİTİK RAPOR DAVA DOSYASINDA

Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya ilişkin yeni bir rapor hazırlandığını ve raporun dava dosyasına eklendiğini belirtti. Mahkeme başkanı, raporda kaza ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Rapora ilişkin beyanda bulunan müşteki baba Özer Aci, rapordaki değerlendirmeye katıldığını ifade etti. Aci, kaza ile ölüm arasında bağlantı bulunduğunu belirterek, kazanın meydana geldiği yoldan birçok kez geçtiğini söyledi.

Özer Aci, “Rapora katılıyorum, kaza ile ölüm arasında bağ vardır. Kazanın olduğu yerden defalarca geçtim. O yol maksimum 90 kilometre hızla gidilebilir bir yer” dedi.

DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 gecesi yaşanan olayda, Timur Cihantimur'un kullandığı lüks araç, emniyet şeridinde arızalanan ATV motorlarını kontrol eden gruba çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından anne Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a kaçırmış, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD yetkili makamlarınca yakalanan ikili hakkında iade kararı verilmiş ancak hukuki itirazlar ve süreç nedeniyle sanık henüz Türkiye'ye getirilmemişti.