Oğuz Murat Aci davasında ilk duruşma: Timur Cihantimur katılmayacak

NTV'nin haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin yargılama süreci bugün başlıyor. Timur Cihantimur'un, seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu yaşanan kazada Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmişti. Davada ilk duruşma bugün görülecek. Kazanın hemen ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerin yardımıyla oğlunu yurt dışına kaçırmıştı.

TİMUR CİHANTİMUR DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek olan ilk duruşmaya, ABD'deki iade süreci henüz tamamlanmadığı için sanık Timur Cihantimur katılamayacak. Ancak mahkeme heyetinin, olaya ilişkin detayları aydınlatmak üzere belirlenen bir kısım şahısları duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlemesi bekleniyor.

EYLEM TOK'UN DAVASI HAFTAYA

ABD'de iade işlemleri süren Eylem Tok'un da aralarında bulunduğu 5 sanıklı diğer davanın görülmesine, 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanıklar için istenen cezalar da netleşti.

Anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Olay anında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.