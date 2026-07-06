Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama

AKP'nin TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifi, özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor. Teklife göre, devlet okullarında öğretmen olabilmek için zorunlu tutulan Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi, özel okullarda görev yapacak öğretmenler için aranmayacak.

ÖĞRETMENLİK İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞTİ! ÖZELDE BAŞKA DEVLETTE BAŞKA UYGULAMA

Esma Altın'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, mevcut Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre devlet okullarına atanacak öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Torba kanun teklifiyle ise Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan, pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecek.

Düzenleme, yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ve bu kurumlarda çalışan yaklaşık 200 bin öğretmeni ilgilendiriyor.

İDARİ YAPTIRIMLAR DA YOLDA

Teklifte özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler de yer aldı.

Buna göre, mevzuata aykırı fiillerde ihlalin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak. Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmişteki fiiller de yeni yaptırım sistemi kapsamında değerlendirmeye alınacak.