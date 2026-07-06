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Halk TV Türkiye Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama

Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama

AKP'nin sunduğu teklifle öğretmenlik için şartlar değişiyor. Özelde başka devlette başka uygulamanın önünü açan teklifle devlet okulunda MEB Akademisi şartı sürerken, özel okullarda bu zorunluluk olmayacak. Özellere yeni yaptırımlar da geliyor.

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Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama

AKP'nin TBMM'ye sunduğu torba kanun teklifi, özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor. Teklife göre, devlet okullarında öğretmen olabilmek için zorunlu tutulan Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi, özel okullarda görev yapacak öğretmenler için aranmayacak.

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Esma Altın'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, mevcut Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre devlet okullarına atanacak öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama - Resim : 1

Torba kanun teklifiyle ise Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan, pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecek.

Öğretmenlik için şartlar değişti! Özelde başka devlette başka uygulama - Resim : 2

Düzenleme, yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ve bu kurumlarda çalışan yaklaşık 200 bin öğretmeni ilgilendiriyor.

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İDARİ YAPTIRIMLAR DA YOLDA

Teklifte özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler de yer aldı.

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Buna göre, mevzuata aykırı fiillerde ihlalin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak. Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmişteki fiiller de yeni yaptırım sistemi kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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