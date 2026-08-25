Öğretmen olmak isteyenlere kötü haber! Atama her yıl düşecek

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360 BİN ÖĞRENCİ EKSİLECEK: 12 BİN SINIF BOŞA ÇIKIYOR

Mevcut eğitim tablosundaki değişim, TÜİK'in yaş grupları arasındaki makasla netleşiyor. TÜİK'in 10-14 yaş grubuna ilişkin 6 milyon 562 bin 310 kişilik verisi esas alındığında, bir eğitim öğretim yılına şu an ortalama 1 milyon 312 bin çocuk başlıyor.

0-4 yaş grubundaki güncel nüfus üzerinden yapılan projeksiyon ise önümüzdeki yıllarda ilkokula başlayacak çocuk sayısının yaklaşık 953 bine düşeceğini gösteriyor. Bu durum, ilkokul çağındaki öğrenci sayısında bugüne kıyasla 360 bin civarında bir azalış anlamına geliyor.