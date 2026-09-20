Öğretmen açığında skandal veriler: Koca okulda 3 kadrolu öğretmen

2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül’de başlamasının ardından Gaziantep’te öğretmen açığı bulunan okullara ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Veliler, bazı okullarda öğretmen eksikliği nedeniyle öğrencilerin ders yapmadan evlerine gönderildiğini belirterek sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Öğretmen açığının yaşandığı okullardan biri Şirinevler İlkokulu oldu. Okulda görev yapan 12 sınıf öğretmeninden 10’unun ücretli, 2’sinin ise kadrolu olduğu belirtildi. Kadrolu öğretmenlerden birinin kasım ayında doğum iznine ayrılacak olması nedeniyle okulda tek kadrolu sınıf öğretmeninin kalacağı ifade edildi.

“GEÇEN YIL ÖĞRETMENLERİN TAMAMI ÜCRETLİYDİ”

Şirinevler İlkokulu Müdürü Ali Çevik, NEFES’ten Dilan Kutlu'ya yaptığı açıklamada geçen yıl okulda 9 sınıf, 4 özel eğitim ve 2 okul öncesi öğretmeninin tamamının ücretli olarak görev yaptığını söyledi.

Çevik, ücretli öğretmenlerin bir bölümünün eğitim fakültesi mezunu olmadığını belirterek, “Sınıf öğretmeni olarak gelen ücretli öğretmenler içerisinde öğretmenlik mezunu yok. En yakın bölüm çocuk gelişimi. Tarih, coğrafya, biyoloji, beden eğitimi mezunları görevlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA OKULDA 28 ÖĞRETMENDEN 25’İ ÜCRETLİ

Öğretmen açığının görüldüğü bir diğer okulun Şehitkamil 125. Yıl İlkokulu olduğu aktarıldı. Öğretmen normu 28 olan okulda 25 ücretli, 3 kadrolu öğretmenin görev yaptığı belirtildi.

Öğrencilerin derslerin boş geçmesi nedeniyle evlerine gönderildiği görüntülerinin ardından Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ücretli öğretmen görevlendirme sürecinin devam ettiği ifade edildi.