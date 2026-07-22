Öğrencilerin isyanı Meclis'te karşılık buldu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, üniversite yerleştirmelerinde öğrencilere 30 ile 60 puan arasında ek katkı sağlayan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2 milyonu aşkın adayın katıldığını hatırlatan Bekin, sınav sonrasında OBP'nin yeniden tartışmaların merkezine yerleştiğine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi sundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

"NOT ŞİŞİRME" VE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ İDDİALARI

Öğrencilerin OBP sistemine olan güveninin zedelendiğini belirten Bekin, özellikle özel okullarda yüksek ücretler karşılığında diploma notlarının suni olarak yükseltildiği iddialarını gündeme getirdi. Bu durumun üniversiteye girişte fırsat eşitliğini bozduğu gerekçesiyle bazı adayların "özel okullarda diploma notlarının yükseltildiği ve bunun üniversiteye girişte fırsat eşitliğini zedelediği" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'ye dava açtığını hatırlattı. Bekin, devlet okullarında da öğrencilerin rekabette geride kalmaması adına benzer not yükseltme uygulamalarının yaygınlaştığı yönünde iddialar bulunduğunu ve bu tablonun öğrenciler arasında haksız rekabete yol açtığını ifade etti.

BAKAN TEKİN'E SORDU

Bekin, soru önergesinde eğitimdeki adaletsizliği gidermeye yönelik kritik sorular yöneltti. Bekin, Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, şu soruların yanıtlamasını istedi:

"Okullarda sınav kağıtları, performans değerlendirme ölçekleri ve sonuçlarının denetlenmesine yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor? Düzenli denetim yapılıyor mu, usulsüzlük tespit edilen okullar hakkında yasal işlem başlatılıyor mu? MEB tarafından uygulanan ortak yazılı sınav sistemi tek başına yeterli mi? Tüm sınavların bakanlık bünyesinde yapılmasına yönelik bir çalışma bulunuyor mu?

Öğrencilerin kendi okulları içinde başarı sıralamasının yapılması ve okul başarı puanının buna göre verilmesine yönelik bir çalışma var mı? Farklı şehirlerde ve farklı imkanlara sahip okullardaki öğrencilerin aynı sınava tabi tutulması eşitlik ilkesiyle bağdaşıyor mu? Bu konuda fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor? Farklı sosyoekonomik şartlara sahip öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmak ve özel okullar başta olmak üzere devlet okullarında da yüksek not verme uygulamalarının önüne geçmek amacıyla hangi çalışmalar yapılıyor?" (ANKA)