Öğrenci yurdu önünde otobüse saldırıp ateş açtılar: Şoför kalp krizi geçirdi

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi’ndeki Sultan Mesud Erkek Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. 64 yaşındaki Bünyamin Şakar, direksiyonunda olduğu özel halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuları almak için yanaştı. Hemen arkasından gelen bir diğer halk otobüsünün sürücüsü, yolcuları kendisinin alacağını iddia ederek Şakar'ın üzerine yürüdü. İki meslektaş arasında başlayan sözlü tartışma bir anda alevlendi.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Anlaşmazlık, kimliği henüz tespit edilemeyen diğer şoförün öfkesine yenik düşmesiyle çığırından çıktı. Sürücü, telefonuna sarılarak durağa akrabalarını çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen öfkeli grup, öğrencilerin gözü önünde Bünyamin Şakar'ın otobüsüne saldırdı. Aracın camlarını ve gövdesini hedef alan saldırganlardan biri, silaha sarılarak kalabalığın ve yurdun ortasında havaya 2 el ateş açtı.

KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Silah seslerinin yarattığı panik ve korkuyla fenalaşan Bünyamin Şakar, bir anda yere yığıldı.

Yurt önündeki öğrencilerin dehşet içinde sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle adrese ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şakar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz şoförün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer şoför ile yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)