Oğlunun icraya verip evden atmak istediği yaşlı kadın: Devlet sesimi duydu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 86 yaşındaki Merdane Albayrak'ın, oğulları tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini belirterek yaptığı yardım çağrısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olayın ardından Amasya Valiliği hızla duruma müdahale etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tahliye sürecinin aile üyeleri arasındaki taşınmaz anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilirken, yaşlı kadının hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağı ve ihtiyaç duyulması halinde kendisine her türlü barınma ile sosyal hizmet desteğinin sağlanacağı belirtildi.

"DEVLET SESİMİ DUYDU"

Valiliğin bu yaklaşımının ardından yeni bir video paylaşan Merdane Albayrak, iki oğlunun kendisini icra yoluyla sokağa atmak istediğini ifade eden yaşlı kadın, evlatlarının vicdansızlığından yakındı. Kendi sesini çocuklarının değil devletin duyduğunu belirten Albayrak, Taşova Kaymakamı ve Amasya Valisi'ne teşekkür ederek, "Devlet sesimi duydu. Allah devletimizden razı olsun. 2 oğlum icra yoluyla beni evimden atmak istiyorlar. Benim sesimi duymadılar. Siz duydunuz benim sesimi. Allah bin kere razı olsun. Bunlarda vicdan kalmamış. Kalp kalmamış. Vicdan yok bunlarda. Beni çok yordular. Taşova Kaymakamı, Amasya Valisi sesimi duydu. Yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun büyüklerimden" şeklinde konuştu.

75 YILLIK HATIRALARINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Tek isteğinin hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği evinde kalmak olduğunu söyleyen Albayrak, "75 senedir bu evdeyim. Çıkmak istemiyorum. Ben evimi istiyorum. Para pul istemiyorum. Evimi istiyorum. Ben nereye gideyim? Bu evlerde benim hatıralarım var, her odada anılarım var. Ölmeden beni mezara koymayın. Oğullarımı da Allah’a havale ediyorum." diye konuştu.