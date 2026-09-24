Oğlunu iş cinayetinde kaybeden babadan adalet çağrısı: Garibanın hiç mi değeri yok

Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki su depolama tankı fabrikasında meydana gelen patlamada 40 yaşındaki Yakup Gül hayatını kaybetmiş, 3 işçi de yaralanmıştı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce meydana gelen iş cinayetine ilişkin ceza davasında, olayda kusurlu bulunan iki sanığa 19 ve 20 ay hapis cezası verildi. Yakup Gül'ün ailesinin adalet arayışı ise sürüyor.

Ailenin avukatı Talip Bülbül, cezaları yetersiz buldukları için dosyayı istinafa taşıdıklarını belirtti. Oğlunun ölüm haberini aldığı günü anlatan baba Ekrem Ali Gül ise şunları söyledi:

“Olay günü sabah beni aradılar, oğlumun kaza geçirdiğini söyleyip hastaneye çağırdılar. Ben gittiğimde oğlumun çoktan hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Geçen bir buçuk yıllık süreç içerisinde sadece bir başsağlığı dilediler. Hukuki süreç başladı ve kamu davası olarak açıldı. Oğlumun 19 ve 20 yaşında iki çocuğu var. Asgari ücretle organize sanayide çalışan bir işçiydi, bir evleri yok. Biz de gariban bir aileyiz, mağduruz.”

“GARİBANIN HİÇ Mİ DEĞERİ YOK?”

“Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kamu davası sonucunda olayda ihmali bulunan iki kişi hakkında 19 ve 20 ay hapis cezası verildi. Sanırım onun da yatarı yok. Garibanın hiç mi değeri yok? Oğlum arkasında bir dul ve iki yetim bıraktı." diyerek verilen cezaya tepki gösteren baba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de durumumuz ortada. Aralık ayı sonuna doğru bir mahkeme daha var ama bir umudum yok. Neticede bu fabrikada bir iş güvenliği sorunu var ve fabrika kusurlu. Bunu hepimiz biliyoruz. Oğlum ağır sanayi içinde çalışıyordu. Bu sızdırmazlık testinin normalde suyla yapılması gerekirken yüksek maliyetten dolayı farklı bir yöntemle yaptılar. Daha önce de bu fabrikada buna benzer bir olay olmuştu. Yetkililerden bu durumun üstüne gidilmesini ve bize yardım edilmesini istiyoruz.”

AVUKAT BÜLBÜL: DENETİMLER YETERSİZ

Ailenin avukatı Talip Bülbül, patlamanın yalnızca olay günü yaşananlarla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. İş yerinin fiziki yapısı ve çalışma koşullarında ciddi sorunlar bulunduğunu ileri süren Bülbül, kamu kurumlarının ağır iş yapılan işletmelere yönelik denetimlerini de yetersiz bulduğunu belirtti.

Gül ailesi, istinaf ve tazminat davaları sürerken iş yerindeki çalışma koşullarının, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ve denetim süreçlerinin incelenmesini istiyor. (ANKA)