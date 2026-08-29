Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı

Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı

Bellona'nın yeni sahibi Anadolu Güçbirliği Holding, 33 yaşındaki oğlunu kaybeden Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Beşdok'un da yer aldığı yönetimle yeni bir vakıf kurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı
Son Güncelleme:

Bellona'nın yeni sahibi olan Anadolu Güçbirliği Holding bünyesinde Anadolu Güçbirliği Vakfı (AGB) kuruldu.

YÖNETİMDE LÜTFİ BEŞDOK DA YER ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Vakfın yönetim kurulunda Lütfi Beşdok'un yanı sıra Serdar Karavil, Muharrem Yer, Adem Ofraz, Ömer Arslan, Doğar Atabay Işık ve Kübra Özpınar bulunuyor.

Vakfın mal varlığı ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı - Resim : 1

Bellona'nın fiyatı 570 kez artırıldı: Satışta rekor kırıldıBellona'nın fiyatı 570 kez artırıldı: Satışta rekor kırıldı

EĞİTİMDEN SAĞLIĞA GENİŞ FAALİYET ALANI

Vakıf; sağlık, spor, eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma ile toplumsal kalkınma alanlarında faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Kayseri 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vakfın tesciline ilişkin kararının 24 Temmuz 2026 tarihinde kesinleştiği bildirildi.

Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı - Resim : 3

33 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Anadolu Güçbirliği Holding, geçtiğimiz günlerde acı bir kayıpla sarsıldı. Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Günep A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Lütfi Beşdok'un oğlu Ahmet Cankat Beşdok hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Satış Ölüm Kayseri
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro