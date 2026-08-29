Oğlu ölen holding patronu vakıf kurdu! Türkiye'nin en büyük mobilyacısıydı
Bellona'nın yeni sahibi Anadolu Güçbirliği Holding, 33 yaşındaki oğlunu kaybeden Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Beşdok'un da yer aldığı yönetimle yeni bir vakıf kurdu.
Bellona'nın yeni sahibi olan Anadolu Güçbirliği Holding bünyesinde Anadolu Güçbirliği Vakfı (AGB) kuruldu.
YÖNETİMDE LÜTFİ BEŞDOK DA YER ALDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Vakfın yönetim kurulunda Lütfi Beşdok'un yanı sıra Serdar Karavil, Muharrem Yer, Adem Ofraz, Ömer Arslan, Doğar Atabay Işık ve Kübra Özpınar bulunuyor.
Vakfın mal varlığı ise 5 milyon lira olarak belirlendi.
EĞİTİMDEN SAĞLIĞA GENİŞ FAALİYET ALANI
Vakıf; sağlık, spor, eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma ile toplumsal kalkınma alanlarında faaliyet göstermeyi hedefliyor.
Kayseri 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vakfın tesciline ilişkin kararının 24 Temmuz 2026 tarihinde kesinleştiği bildirildi.
33 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
Anadolu Güçbirliği Holding, geçtiğimiz günlerde acı bir kayıpla sarsıldı. Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Günep A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Lütfi Beşdok'un oğlu Ahmet Cankat Beşdok hayatını kaybetmişti.