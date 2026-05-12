Halk TV Türkiye Öfkeli manda caddeyi karıştırdı: Yaşlı adamı havaya savurdu!

Iğdır'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra caddeye giren bir manda, vatandaşlara saldırdı. Caddede bulunan yaşlı bir adamı havaya savuran manda daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde, sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen manda, kaldırımda duran vatandaşlara saldırdı ve paniğe neden oldu.

ÖFKELİ MANDAYI KİMSE DURDURAMADI!

Çevredeki vatandaşların da büyük korku yaşadığı o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Manda, vatandaşların müdahale etmeye çalışmasına rağmen ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

MANDANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mandanın saldırısı sonucu yaralanan yaşlı vatandaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ve zabıta ekipleri mandanın yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

