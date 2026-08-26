ODTÜ'lülerin buluşma noktası Çarşı yıkılıyor! 100. Yıl'ın sembol mekanıydı

ODTÜ öğrencileri ile 100. Yıl Mahallesi sakinlerinin buluşma noktalarından Merkez Çarşı, “riskli yapı” kararı nedeniyle kapatıldı. Esnaf, taşınma desteği verilmemesine ve yapılacak yeni binaya dönüşlerinin garanti altına alınmamasına tepki gösterdi. Öğrenciler ise alanın alışveriş merkezine dönüştürüleceği iddiasından endişeli.

Ankara’nın 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Merkez Çarşı’daki işletmeler faaliyetlerini sonlandırdı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak çarşının yerine yeni bir bina yapılacağı belirtildi. Ancak projenin ayrıntıları ve yeni yapının nasıl kullanılacağı henüz açıklanmadı.

ESNAFA TAŞINMA DESTEĞİ YOKMUŞ

Belediyenin tahliye edilen işletmelere taşınma desteği sağlamayacağı bildirildi. Esnaf, yıkım öncesinde kapsamlı bir anlaşma yapılmadığını ve yeni binada yeniden dükkân açabileceklerine ilişkin güvence verilmediğini söyledi.

Bazı işletmecilerin binadan alınan karot örneklerini farklı kuruluşlara incelettiği ve bu incelemelerde yapının riskli olmadığı sonucuna ulaşıldığı da öne sürüldü.

"BİR ARAYA GELDİĞİMİZ BİR YER DAHA EKSİLDİ"

Merkez Çarşı’nın kapanmasına ODTÜ öğrencileri de tepki gösterdi. Bir öğrenci, çarşının kampüs yaşamının önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, “Bir araya gelebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz ve günün yorgunluğunu unutabileceğimiz bir yer daha eksilmiş durumda” dedi.

Çarşının yalnızca alışveriş veya dinlenme alanı olmadığını vurgulayan öğrenci, şunları söyledi:

“Burası topluluk etkinlikleri için de çokça kullanılan, beraber şarkılar söylediğimiz karaoke etkinliklerinin olduğu, kendi gruplarımızla sahne alabildiğimiz, kampüsün bir parçası gibiydi. En güzel anılarımızı burada biriktirdik ve bizim açımızdan çok fazla şey ifade ediyor. Bu sebeple bu karara karşı çok üzüldük.”

YERİNE NE YAPILACAĞI AÇIKLANMADI

Yeni projeye ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Bölgede Merkez Çarşı’nın yerine alışveriş merkezi yapılacağı öne sürülüyor. Belirsizlik, hem esnafın hem de öğrencilerin tepkisini artırıyor.

Yıllardır mahalle sakinleri ile öğrencilerin kullandığı çarşı, uygun fiyatlı işletmelerin yanı sıra topluluk buluşmalarına ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyordu. Bu nedenle çarşının kapanması, ortak bir sosyal alanın kaybı olarak değerlendiriliyor.

KİRA VE FİYAT ENDİŞESİ

Mahalle sakinleri, dönüşüm projesinin bölgedeki konut ve iş yeri kiralarını artırmasından kaygı duyuyor. ODTÜ’ye yakınlığı nedeniyle talebin yüksek olduğu 100. Yıl Mahallesi’nde yapı ve arsa değerlerinin yükselmesinin öğrenciler ile düşük gelirli yurttaşları bölgeden uzaklaştırabileceği belirtiliyor.

Merkez Çarşı’nın kapanmasının ardından çevredeki bazı işletmelerin fiyatlarını artırdığı da ileri sürüldü. Öğrenciler, uygun fiyatlı seçeneklerin azalmasının hem ekonomik hem de sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

MAHALLE YAPISI DEĞİŞEBİLİR

Tepkilerin merkezinde yalnızca eski binanın yıkılması bulunmuyor. Bölgedeki dönüşümün mahallenin sosyal ve ekonomik yapısını değiştirebileceği görüşü öne çıkıyor.

Mahalle sakinleri ve öğrenciler, yenileme sürecinde güvenli yapıların yanı sıra erişilebilir konutların, uygun fiyatlı işletmelerin ve ortak kullanım alanlarının da korunmasını istiyor. Aksi halde dönüşümün, öğrencileri ve düşük gelirli kesimleri 100. Yıl Mahallesi’nden uzaklaştırabileceği belirtiliyor. (Evrensel)