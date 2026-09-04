ODTÜ'de kepçeler öğrencilerin üzerine sürüldü!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Melih Gökçek döneminde temelleri atılan ve kamuoyunda "ODTÜ Rant Yolu" olarak tanınan Bilkent-İncek Yolu Projesi çalışma yeniden başladı. Belediye kepçelerinin alana girmesi ODTÜ öğrencilerinin tepkisine yol açtı. Eylemlerinin ikinci gününde proje alanında basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerin üzerine ABB’ye ait bir kepçe sürüldüğü iddia edildi. Öğrenciler bölgedeki nöbetlerini sürdürdü.

"400 DAİRELİK RANT 12 BİNE ÇIKTI"

Proje alanında gerçekleştirilen basın açıklamasında, söz konusu yolun kentsel ve ekolojik açıdan büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Projenin arkasındaki rant iddiasına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017'de rant amacıyla Melih Gökçek’in bir gecede ağaçları katlederek başladığı, 2022'de Mansur Yavaş’ın ihalelerle devam ettirmeye çalıştığı ve mücadelemizle durdurulan bu çalışma, Ankara'nın trafik sorununu çözmeyeceği gibi kentin son ormanını yok eden ekolojik bir tehdittir. 400 dairelik bir rezidansın değerini artırmak için başlayan proje, o günden bu yana artan işbirlikçi fırsatçılarla 12 bin daireyi kapsar duruma geldi. Biz ODTÜ öğrencileri olarak ormanımızın, şehrimizin ciğerinin rantçıların kâr hevesi için talan edilmesine karşıyız."

"ANKARA'NIN KALAN SON EKOLOJİK ALANI"

ODTÜ Ormanı'nın, Atatürk Orman Çiftliği'nin ranta açılmasından sonra Ankara'da kalan tek bütünlüklü ekolojik alan olduğu belirtilen açıklamada, bölgenin Türkiye'deki kuş türlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Yürütülen direnişin polis müdahalesi ve tehditlerle engellenmeye çalışıldığını ifade eden öğrenciler, "Bu yolun yapılıp yapılmayacağına karar verecek olan, kapalı kapılar ardında imzalar atan atanmışlar değil ODTÜ'nün öğrencileri, Ankara'nın sakinleridir" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖKÇEK'İN PROJELERİNİ BİTİREN BELEDİYE İSTEMİYORUZ"

Sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, odaları ve tüm demokratik kitle örgütlerini mücadeleye destek vermeye çağıran ODTÜ’lüler, taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizlerin almayı hayal bile edemeyeceği rezidansların fiyatlarını katlayan bu yol, Ankaralıların yararına değildir. Biz Gökçek'in projelerini bitiren bir belediye yönetimi istemiyoruz; bilimsel, insana ve doğaya değer veren, kararı demokratik biçimde alınan çözümler talep ediyoruz. ABB rantı besleme!"

GÖKÇEK DÖNEMİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA ALDI YAVAŞ YENİDEN İHALEYE AÇTI

ODTÜ Ormanı'ndan geçmesi planlanan "Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı" projesi, 2017 yılında Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında varılan anlaşmayla başlatılmıştı. Tepkilerin ve hukuki sürecin ardından Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada Ankara 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Gökçek'in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna ise projeyi rafa kaldırmıştı.

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, 2021 yılında proje için yeniden ihaleye çıktı. 2022'de iş makinelerinin ormana girmesiyle başlayan protestolar neticesinde durdurulan çalışmalar, belediye ekiplerinin geçen hafta alana tekrar girmesiyle başladı.