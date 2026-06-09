Odasında 10 gün önce öldüğü belirlendi! Aynı evde yaşayan anne ve kardeşleri tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın annesi ve iki kardeşi tutuklandı.

KÖTÜ KOKU İHBARI YAPILDI

Olay, 6 Haziran'da Zile ilçesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Annesi Yeter Akpınar, ablası Satı Akpınar ve kardeşi Seher Akpınar ile aynı evde yaşayan Sibel Akpınar'ın odasından kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler, Sibel Akpınar'ı odasında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Akpınar'ın yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ANNE VE KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine aynı evde yaşayan anne ve iki kardeş gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve bir süre önce kendisini odasına kilitlediği belirtilen Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)