Oda başkanı yağ aldırmak için gittiği hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 dönemdir Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma ameliyatının ardından dün hastanede yaşamını yitirdi.

Ameliyat sonrası rahatsızlanan Şenkal’ın sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, olayda ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. L.A. ve özel hastane hakkında “tıbbi uygulama hatası” iddiasıyla idari soruşturma başlattı.

KONU ADLİ BOYUTA TAŞINDI

Olayın adli boyuta da taşındığı, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca inceleme yürütüldüğü bildirildi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Aile ve avukatlarının iddialarına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyondan sonra Şenkal iç kanama geçirdi. Durumunun ağırlaşması ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenkal, burada hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın seyrinin netlik kazanacağı bildirildi.

"BİZİM DE TESPİT ETTİĞİMİZ BAZI USULSÜZLÜKLER VAR"

Şenkal ailesinin avukatları Egemen Kökçıkaran ve Nurten Kökçıkaran, şu açıklamayı yaptı: