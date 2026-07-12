Öcalan'ı yargılayan hakim İmamoğlu'nun yargılanma şeklini yanlış buldu

2 bin yıldan fazla hapsi istenen ve 480 gündür tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, İBB davasının 64. gününde 8 Temmuz 2026 savunması alınmadan duruşma salonundan çıkarıldı ve mahkeme tutanağına "susma hakkını kullandı" şeklinde geçirildi.

Silivri'deki duruşmada, savunma süre kısıtlamaları ve usul tartışmaları nedeniyle mahkeme heyeti ile İmamoğlu arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

ÖCALAN'I YARGILAYAN HAKİM BU DURUMU YANLIŞ BULDU

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın yakalanmasının ardından onu İmralı'da yargılayan dönemin Ankara 2 Nolu DGM Başkanı Turgut Okyay, gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu. Yargının kötü günler yaşadığını ifade eden hakim, kendi döneminde hiç müdahale edilmediğini ifade edip yargının bağımsız olmadığına ilişkin düşüncelerin yıkılmasında görevin meslektaşlarına düştüğünü söyledi.

Okyay, İmamoğlu'nun savunmasının alınmadan ilk celsenin bitirilmesini şu şekilde yorumladı:

“Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını bilmiyorum. Basına yansıdığı kadarıyla İmamoğlu’nun iddia edilen suçları işlediğine inanmıyorum. Dosyasını bilmiyorum, bilmeden de konuşmak doğru olamaz ama ben İmamoğlu’nu dürüst, namuslu bir insan olarak biliyorum.”

“İmamoğlu, savunması için kendisine yeterli zamanın verilmediğini söylüyor. İnsanların mahkemede savunmalarını özgürce yapmaları lazım. Savunmasını yaparken hiç kesilmemeli. Ne olacak? Dava üç gün, dört gün daha uzasın. İnsanın yargıya güveni kaldırılmasın, yok edilmesin. Abdullah Öcalan günlerce savunma yaptı. Yani insan yeterince konuşturulmazsa derdini dökmezse nasıl anlayacaksın sorunu? Yargı bağımsızlığı çok ama çok önemli.”

"CESUR OLACAKLAR, KORKMAYACAKLAR"

“Yargının bağımsız olmadığına ilişkin düşünceleri yıkmak için meslektaşların çok büyük özen göstermesi, bağımsız yargıya sahip çıkmamız lazım. Bu da meslektaşlarımızın titizliğiyle olacak inşallah. Evet, başka türlü olmaz. Cesur olacaklar, korkmayacaklar. Yargı bağımsızlığına sahip çıkacaklar. Bütün demokratik ülkelerde yargı bağımsızlığına sahip çıkılıyor. Yargısı bağımsız olmayan ülkeden hayır gelmez. Bizde de her şey ortada. Müdahale edildiğine dair yaygın bir kanaat var.”