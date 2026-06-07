Halk TV Türkiye O anları sosyal medyada paylaştı: 136 bin TL ceza yedi!

O anları sosyal medyada paylaştı: 136 bin TL ceza yedi! Düğün konvoyunda motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren ve akrobatik hareketler yapan sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tespit edildi. Sürücüye 136 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.