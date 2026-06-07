O anları sosyal medyada paylaştı: 136 bin TL ceza yedi!
Düğün konvoyunda motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren ve akrobatik hareketler yapan sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tespit edildi. Sürücüye 136 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.
Kağıthane’de düğün konvoyunda motosikletiyle trafik akışını engelleyip patinaj çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 136 bin lira idari para cezası kesildi.
Olay, 3 Mayıs Pazar günü Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyu sırasında motosikletiyle trafik akışını engelleyen bir sürücü, yolda patinaj çekerek tehlikeli akrobatik hareketler yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün Vedat A. olduğu tespit edildi.
136 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN
Sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, motosiklet ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik ekipleri tarafından yakalanan Vedat A.’ya, “konvoy yaparak trafik akışını durdurmak” ve “motosikletle akrobatik hareketler yapmak” suçlarından toplam 136 bin lira idari para cezası verildi.
Sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, motosikleti de aynı süre boyunca trafikten men edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyete götürülen Vedat A. hakkında ayrıca 'Kara ulaşım aracının hareketini engellemek' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem yapıldı.
Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Vedat A., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)