Nuri Aslan'dan Üsküdar soruşturması açıklaması: Tutuksuz yargılama esas olmalı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Meclis Üyesi ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına tepki göstererek, masumiyet karinesinin korunması ve tutuksuz yargılamanın esas olduğunu vurguladı.
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen tutuklamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aslan, İBB Meclis Üyesi ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.
ASLAN'DAN TEPKİ
Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Görevlerini kamu yararı gözeterek yürüttüğüne inandığımız İBB meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızın tutuklanması hepimizi derinden yaraladı."
MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU
Başkanvekili, açıklamasında masumiyet karinesinin korunması gerektiğini ve tutuksuz yargılamanın esas olduğunu vurgulayarak, "Hakikatin en kısa sürede ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Arkadaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
(ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi