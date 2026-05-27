Numan Kurtulmuş'un bayram kutlamasında süreç vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tebrik mesajında İmralı süreci, yeni anayasa çalışmaları ve Gazze’deki insani krize dikkat çekti.

NUMAN KURTULMUŞ'UN BAYRAM KUTLAMASINDA SÜREÇ VURGUSU

Numan Kurtulmuş, bayramın gönülleri buluşturan ve akrabalık bağlarını güçlendiren bir dönem olduğunu ifade etti. Toplumsal birliğin farklılıkları ayrışma nedeni olarak görmeden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "86 milyonun kardeşliği, ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir" dedi.

TBMM’nin bu kardeşlik hukukunu tahkim eden yegâne yer olduğunu söyleyen Kurtulmuş, farklı seslerin vatan sevgisinde buluşmasının önemine değindi.

Mesajında Türkiye’nin güvenlik ve demokrasi vizyonuna dair de mesajlar veren Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli dayanışma ve hukukun üstünlüğüyle güçleneceğini belirtti.

Bu sürecin demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle anlam kazanacağını kaydeden Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarını da bu mutabakatın merkezi olarak tanımladı:

"Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum."

GAZZE VE SUMUD FİLOSU AÇIKLAMASI

Dünyadaki mazlum halkların yaşadığı acılara da değinen Kurtulmuş, Gazze’deki işgal ve zulme karşı insanlık vicdanının diri tutulması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde denize açılan insani yardım girişimi Sumud Filosu’na atıfta bulunan Kurtulmuş, "Sumud Filosu, insanlık cephesinin susmadığını ve dayanışmanın denizleri aşan bir fazilet olduğunu göstermiştir" dedi.

Gazze’deki kardeşlerin yanında durmanın İslami ve insani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederek mesajını sonlandırdı.