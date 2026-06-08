Numan Kurtulmuş yeni Anayasa için tarih verdi

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anayasa konulu programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin anayasacılık tarihindeki 150 yıllık birikimine dikkat çekerek yeni anayasa çalışmalarına gündeme getirdi.

Kurtulmuş, geçmişte yaşanan antidemokratik dönemlerin, askeri darbelerin ve parti kapatmalarının geride kaldığını savunarak, ülkenin demokratik unsurlarla tahkim edilmiş yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyleyerek tarih verdi.

NUMAN KURTULMUŞ YENİ ANAYASA İÇİN TARİH VERDİ

Yeni anayasa tartışmalarının ezberlenmiş kalıpların dışına çıkılarak geniş bir katılımla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, partilerin kapatıldığı ve siyasetin sözünün kısıldığı dönemlerin geride bırakıldığını savunarak süreç için net bir takvim paylaştı.

Küresel ve bölgesel krizlerin yoğunlaştığı bu dönemde iç birliğin tahkim edilmesinin bir fantezi değil, zaruret olduğunu belirten TBMM Başkanı, şu ifadelerle 2027 yılını hedef gösterdi:

“Bu tartışmaları sürdüreceğiz ve inanıyorum ki sonunda Türkiye artık 2027’de kendisine yaraşan, milletimizin birliğini bütünlüğünü temin eden, Türkiye’nin küresel alandaki rekabet gücünü artıran, Türkiye’yi bölgesindeki ve dünyadaki tehditlerden koruyan yeni, çağdaş bir toplum sözleşmesi olarak yeni anayasasını gerçekleştirecektir.”

"YENİ ANAYASA BİR FANTEZİ DEĞİL, ZARURETTİR"

Yeni anayasa yapılması fikrine karşı çıkanların "kurucu irade yok" şeklindeki eleştirilerine de tepki gösteren Kurtulmuş, bu çevrelerin amacının millete kurucu bir güç vermemek olduğunu savundu.

Geçmişteki kapalı kapılar ardında anayasa yapılıp millete dikte ettirilen dönemlerin son bulduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasanın devlet ile millet arasında herkes tarafından içselleştirilmiş bir toplum sözleşmesi olması gerektiğini ve Türkiye'nin kendi anayasasını yaparak önündeki tüm engelleri kaldıracağını sözlerine ekledi. (ANKA)