Numan Kurtulmuş: CHP binasına polis girmesi sadece CHP'ye değil Türkiye'ye zarar verdi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel ve yönetimi hakkında butlan kararı verilmesi ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kurtulmuş, CHP Genel Merkez binasına polislerin girmesinin sadece CHP'ye değil bütün Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi.

"CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi, bütün Türkiye'ye zarar verdi. Siyaset, 'Ben bu karara uymuyorum, bu mahkeme kararını kabul etmiyorum, benimsemiyorum' deme hakkı veriyor siyasetçiye ama mahkeme kararlarının sonuçlarına fiziken direnme hakkını vermiyor"

'BİR AN EVVEL KURULTAY' DEDİ

Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kurtulmuş sözlerinin devamında CHP delegelerinin iradesini yeniden ortaya koymaı için bir an evvel kurultay yapılması gerektiğini söyledi.

"CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir"

"FEZLEKELER BAMBAŞKA SİYASİ OYUNUN KAPISINI AÇAR"

Butlan kararının ardından Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadeleri sonucunda Özel hakkındaki dosya ayrıca Ankara'ya gönderilmişti. CHP'li Özel ve ekibinin fezlekelerinin kaldırılacağı haberleri özellikle iktidar medyası tarafından çokça dile getirildi.

Bu konu hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım. Süreç henüz oralara gelmedi" yorumunu yaptı.

MECLİS BAHÇESİNDE TOPLANTIYA KIRMIZI IŞIK

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma olasılığına karşın Özel'in Meclis bahçesinde toplantı yapabileceği iddialarına kırmızı ışık yaktı.

"Ona müsaade edilmez. Siyasetin bir usulü, erkanı var, adabı var. Mecliste herhangi bir grubun toplantı yapabilmesi için grup salonunun tahsis edilmesi lazım. Bazı destek hizmetlerinin verilmesi, TBMM TV'den yayınların yapılması gibi çalışmalar Meclis Başkanlığının uhdesinde olan konular. Buralarda atılacak adımlarda en ufak bir tereddüt göstermeyiz ancak hiç kimsenin hangi gerekçeyle olursa olsun Meclis’i bir miting alanına dönüştürme hakkı yoktur."

"YARGITAY BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ"

Butlan kararının temyiz aşamasında olmasından dolayı kurultayı hemen yapamacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu cephesinin ardından Bahçeli'de dahil olmak üzere pek çok isim Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini söylemişti. Kurtulmuş da bu konuda Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi:

"Mahkeme kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirseniz, “Bu mahkeme kararının Türk siyasetine olumsuz etkileri vardır” diyerek bunları tartışırsınız. Bu ayrı bir konu. Altını çiziyorum: Benim sorumluluğum bu süreçlerin parlamento hukuku bakımından yönetilmesidir. Burada en doğru tutumu sergilediğimize inanıyorum. Burada temenni mahiyetinde bazı şeyler söyleyeceksek…

Yargıtayın bir an evvel bu mahkeme kararıyla ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var, böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda eğer parti içindeki süreçlerin CHP’nin dinamikleri bakımından halledilmesi gerekirse belli bir zamanlama içerisinde CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir."