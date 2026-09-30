Nuh'un Gemisi araştırmasında tarihi adım: Yüzlerce örnek alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi kalıntısını barındırdığına inanılan alanda sürdürülen 90 günlük saha operasyonu tamamlandı. Beş ülkeden 20 bilim insanının yürüttüğü çalışmalarda yerin metrelerce altına inen sondaj makineleri, bölgenin yekpare kaya değil organik toprak katmanlarından oluştuğunu belgeledi.

KAROT SONDAJI EZBERLERİ BOZDU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen projede Telçeker ile Üzengili köyleri arasındaki gemi silüeti mercek altına alındı. Araştırma ekibinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı Andrew Jones, sondaj makinelerinin alandan sürekli toprak numunesi çıkardığını kaydetti.

Jones, "Bazı kişiler buranın doğal bir oluşum olduğunu, yekpare bir kaya olduğunu ve milyonlarca yıl içerisinde aşınarak gemi şeklini aldığını öne sürüyordu. Ancak sondajla elde ettiğimiz en büyük bulgu, yapının tamamen toprak olduğudur. Alanda bazı büyük kaya blokları var fakat karot makinesi sürekli toprak numuneleri çıkardı" dedi.

Yerin altından çıkarılan materyalin niteliğine değinen Jones, "Bu doğal bir oluşum da olabilir, insan yapımı bir yapı da olabilir. Şu anda yaptığımız şey, bunu bilimsel yöntemlerle araştırmak. Yerin derinliklerinden aldığımız toprak örnekleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Yüzeyin altında oldukça zenginleşmiş, organik, kapkara bir toprak gördük. Bunun çürümüş ahşap ya da insan faaliyetine dair bir kanıt olup olmadığını testlerle ortaya koyacağız" diye konuştu.

RADAR TARAMALARINDA ŞÜPHELİ ANOMALİLER

Araştırmacılar dron teknolojisiyle bölgenin haritasını çıkarırken yeni nesil radar sistemleriyle yeraltını taradı. Ağustos ayında gerçekleştirilen taramalarda derinlerde şüpheli anomaliler saptandı.

Radar verilerini yorumlayan Jones, "Ön radar sonuçları ilginç bulgular, yani anomaliler gösterdi. Yüzeyin altında doğal olmayan nesnelere veya yapılara işaret edebilecek noktalar tespit edildi. Ancak Amerikalı radar bilimcisinin nihai raporunu hala bekliyoruz. Sondaj yapmamızın sebeplerinden biri de tam olarak buydu. O derinliklere inip numune almak istedik" ifadelerini kullandı.

TARİHTE İLK KEZ RESMİ İZİNLE YERALTINA İNİLDİ

Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından 11 Eylül 1959'da keşfedilen alan onlarca yıldır sadece yüzeysel olarak inceleniyordu. Mayıs 2026'da Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında başlatılan projeyle bölgede ilk kez sondaj yapıldı.

Çalışmanın önemine değinen Jones, "Buranın ilk olarak 1959 yılında Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedilmesinden bu yana farklı araştırmacılar buraya gelip taramalar yaptı. Ancak ilk kez hükümet izniyle bir üniversite yerin altına inip neler olduğunu görebiliyor. Biz yüzeyin altında neler olduğunu görmek istediğimiz için karotlu sondaj izni aldık. Bu projeyle birlikte alınan izin kapsamında ilk kez yerin altına inilerek karotlu sondaj yapıldı" sözleriyle süreci özetledi.

Sosyal medyada yayılan spekülasyonlara da tepki gösteren Jones, "Bazı insanlar tüm gerçekleri toplamadan önce açıklama yapmak istiyor. Dünyanın dört bir yanında bunu bir gerçek gibi sunan insanlar ve haber kuruluşları görebilirsiniz. Bazıları yüzde 100 doğrulandığını söylerken, diğerleri keşfettiğimiz şeyler hakkında aslında bizim kendilerine hiç söylemediğimiz iddialarda bulunuyor. Hala yapılacak laboratuvar çalışmaları ve yazılacak nihai raporlar var. Dolayısıyla işimiz bitmedi ve bitene kadar bu tarz bir açıklama yapamayız. Araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer gerçekten doğruysa bunun Türkiye ve dünya için çok iyi olacağını umuyoruz. Araştırmayı en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak sonuçlar henüz kesin değil, test sürecine devam ediyoruz" dedi.

Sahadan toplanan yaklaşık bin numunenin laboratuvar analizlerinin ardından nihai rapor gelecek yıl nisan veya mayıs ayında açıklanacak.

(DHA)