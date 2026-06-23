Nişanyan ailesinde otel krizi! 'Sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşıyorlar'

Sevan Nişanyan ile oğulları Arsen ve Tavit Nişanyan arasında, Şirince’deki Nişanyan Otel’in mülkiyeti ve yönetimi üzerinden başlayan tartışma giderek büyüdü. Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı.

Şirince’de bulunan Nişanyan Otel’in yönetimi ve mülkiyetine ilişkin anlaşmazlık, baba ve oğullarını karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz günlerde "Arsen maalesef babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı. Arsen defteri kapanmıştır" diyen Sevan Nişanyan, sosyal medyada yapılan "Sebebin Şirince oteli ve Sevan hocanın oradaki hakkını istemesi olduğunu tahmin ediyorum" yorumunu doğruladı.

Gazeteci Alin Özinan'ın programına konuk olan Sevan Nişanyan, oteli oğluna bırakmasını "hayatının hatası" olarak nitelendirdi.

"YILDA 1 MİLYON EURO CİROSU OLAN BİR OTELİN PATRONLARI DURUMUNDALAR"

Hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 9 yıldır yurt dışında yaşayan Nişanyan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biri 33 yaşında, biri 26 yaşında, bunlar hayatlarında para kazanacak hiçbir şey yapmadan, sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşıyorlar. Zengin değiliz ama yılda 1 milyon Euro cirosu olan bir otelin patronları durumundalar. Yavaş yavaş bu işi oğluma bırakmayı tasarladım. Bu hayatımın hatası oldu. Bir miras bırakmak, oğlumun benim şanımı sürdürmesini istemek gibi bir psikolojiden hareket ettim. Yok, o olgunluk yok Arsen'de maalesef."

Sevan Nişanyan’ın diğer oğlu Tavit Nişanyan ise X hesabı üzerinden babasına maddeler halinde yanıt verdi: