Nişanlısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada

Kartal’da esnaflık yapan Yusuf İnan, 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 04.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İnan, nişanlısıyla iş yerinin önünde oturduğu sırada bitişikteki mobilya dükkanının kadın esnafla "yan bakma" nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen gerginliğe kadının sevgilisi de dahil olurken, taraflar bir süre sonra dağıldı.

Aradan 2,5 saat geçmesinin ardından nişanlısını evine bırakmak için araçtan inen Yusuf İnan, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, komşu esnaf olan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yusuf İnan’ın yakınları ise, kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı.

Yusuf İnan’ın cenazesinin memleketi Adıyaman’da defnedildiği öğrenildi.

"ARKADAŞLARINI TOPLAYIP 2-3 ARAÇLA GELİYORLAR"

Yusuf İnan’ın esnaf komşusu olan İsmail Kurudal ise yaşananları şöyle anlattı:

"Çok yakından tanıdığım ve sevdiğimiz esnaf kardeşimizdi. Yusuf kardeşimiz, o akşam nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar. Dönüşte buraya dükkanının önüne geliyorlar. Yan komşusu kadının sevgiliyle göz göze geliyorlar. Yusuf’a neden baktığını sorunca Yusuf da ona; ‘sen ne bakıyorsun?’ diye cevap veriyor. O sırada bir tartışma yaşanıyor. Sonra ikisi de sakinleşiyor. Kızla sevgilisi kendi dükkanlarına girerken Yusuf ile nişanlısı da burada oturmaya devam ediyor.

Bu olaydan 2 saat sonra arkadaşlarını toplayıp 2-3 araçla geliyorlar. Ya burada denk geliyorlar ya da Yusuf’un dükkandan çıkmasını bekliyorlar orasını bilmiyorum. Yusuf dükkandan çıkıp 50 metre gittikten sonra nişanlısının yanında Yusuf’a saldırıyorlar. Orada vahşice katlediliyor. Yüreğimiz yandı. Babasını depremde kaybetti. Çok iyi niyetli bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Biz adalet istiyoruz."

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BABASINI KAYBETTİ

Yusuf İnan’ın babasının ise Adıyaman Belediyesi’nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Depremin ardından iki kardeşi ve kanser hastası annesiyle birlikte İstanbul’a taşınarak yaşamlarını burada sürdürdükleri belirtildi. (DHA)