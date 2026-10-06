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Halk TV Türkiye Nikahına günler kala gelen acı son! Aracında vurularak öldürüldü

Nikahına günler kala gelen acı son! Aracında vurularak öldürüldü

Gaziantep’te park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Kenan Abuzer Tilki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tilki’nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi.

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Nikahına günler kala gelen acı son! Aracında vurularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nikahına günler kala gelen acı son! Aracında vurularak öldürüldü - Resim : 1

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HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kenan Abuzer Tilki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nikahına günler kala gelen acı son! Aracında vurularak öldürüldü - Resim : 3

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki’nin 40’tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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