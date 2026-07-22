Nikah öncesi dini törene izin vermeyen memur beraat etti: 'Müslüman değilsin' diyerek odasında tehdit etmişler

İzmir Karşıyaka’da resmi nikah öncesi dini törene müdahale ettiği için "ibadet özgürlüğünü engelleme" suçlamasıyla yargılanan nikah memuru Melek Baykal beraat etti. Mahkeme, bu müdahalenin suç olmadığını, hukuka aykırı bir eylem boyutuna ulaşmadığına karar verdi. Resmi nikahın ardından odasına girerek tepki gösteren grubun şikayeti üzerine hakkında dava açılan Baykal'ın, avukatı Cihan Türsen'in ifadesine göre, nikah memurunun baskı ve tehdide maruz kaldığı belirtildi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda 5 Mayıs 2024’te, nikah memuru Melek Baykal resmi tören başlamadan iki kişinin masaya oturduğunu ve mikrofonla dini nikah ile dua yapmaya başladığını gördü.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, kanunen resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamayacağı için duruma müdahale edip mikrofonu alan Baykal, ardından resmi nikahı tamamladı.

ODASINA GİRDİLER, BASKI YAPTILAR

Tören bittikten sonra ise düğün sahiplerinden bir grup Baykal’ın odasına giderek tepki gösterdi ve şikayetçi oldu.

"BENİ 'MÜSLÜMAN DEĞİLSİN, SENİ ŞİKÂYET EDECEĞİZ' DİYEREK BENİ TEHDİT ETTİ"

Hakkında 1 ila 3 yıl hapis istemiyle dava açılan Baykal, hakim karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü resmi cübbemi giyip salona girdiğimde, iki kişinin masada kapalı olan mikrofonu açıp dini törene ve duaya başladıklarını gördüm. Kanun gereği resmi nikâh yapılmadan dini nikâh kıyılması yasak olduğu için müdahale etmek durumunda kaldım. Kibar bir dille 'Burası resmi kurumdur, resmi nikâh yapılmadan dini nikâh yapılmasına izin vermiyoruz' diyerek mikrofonu aldım ve nikâhı kıydım.

Odama geçtiğimde 4-5 kişi gelerek 'Müslüman değilsin, seni şikâyet edeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Ben inançlı bir ailede büyüdüm, kesinlikle art niyetle hareket etmedim. Durum bana önceden bildirilseydi, resmi nikâhtan sonra dini nikâhın kıyılabilmesi için oda tahsis ederdim."

BERAAT KARARI VERİLDİ: HUKUKA AYKIRI BİR EYLEM DEĞİL

Cumhuriyet Savcısı hazırladığı mütalaada; ifadeler, tanık anlatımları ve kamera kayıtlarına göre memurun müdahalesinin cebir, tehdit veya şiddet içermediğini ve hukuka aykırı bir eylem boyutuna ulaşmadığını belirtti.

Yapılan işlemin sadece salon düzenini sağlamak amacı taşıyan idari bir tasarruf olduğu ve ortada suç unsuru bulunmadığı vurgulanarak CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat istendi. Mahkeme de savcılığın bu görüşüne uyarak beraat kararını verdi.

"NİKAH MEMURUNUN ODASINDA BASKI VE TEHDİT ALTINA ALIYORLAR"

Baykal’ın avukatı Cihan Türsen yaşananları şöyle anlattı:

“Medeni Kanun’a göre resmi nikâh düzenlenmiş durumda. Dini nikaha da bir engel yok, fakat aranan koşul resmi nikâhtan sonra yapılması ve birlikte yapılamayacağı kuralıdır. Fakat 5 Mayıs 2024’te Karşıyaka Nikah Salonu’nda nikâhın kıyılması için gelin ve damadın sahneye çıkması beklenirken, iki kişi nikâh masasına çıkıp oturuyorlar, mikrofonu alıyorlar. Bunun üzerine nikâh memuru durumu fark edip, salona girerek, ‘Dini törenleri nikâhtan sonra veya evinizde yapınız’ deyince ciddi bir tehlikeyle karşılaşıyor. Bir grup nikah memurunun odasında baskı ve tehdit altına alıyorlar. Daha sonra nikâh memuru görevini yerine getiriyor”

"BASKI KURDULAR"

Avukat Türsen sözlerini şöyle tamamladı:

“Nikahtan sonra gerek nikah sahipleri gerek ise AKP milletvekilleri ve İzmir yöneticileri, bu konuyu tırmandırarak inanç özgürlüklerinin engellendiği, törenlerini yapamadıklarını, duanın engellendiği yolunda baskı kurdular.

Maalesef olağandışı bir takvimle Cumhuriyet Savcısı 9-10 gün içerisinde ‘cebir ve şiddet ile inanç özgürlüğünü engelleme’ suçlamasıyla memur hakkında dava açtı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri de memurluktan çıkartılmasına kadar fezlekeler düzenledi. Savcılık 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Eğer aksi davransaydı hakkında işlem yapılması gereken memurun yanında yerimizi aldık. Sonuçta burada bir suç olmadığı, resmi nikâh törenlerinden önce bunların yapılamayacağına karar verildi. Bu karar kesinleşti”