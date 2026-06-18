Niğde'de üç araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Niğde-Kayseri kara yolunun Gümüşler kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç, 33 AGY 582 plakalı minibüs ve 51 AEZ 304 plakalı kamyonet çarpıştı. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Üç aracın birbirine girmesinin ardından 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Üç aracın karıştığı çarpışma, Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler kavşağında meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Tüm yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)