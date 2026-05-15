Niğde'de husumetli 2 aile arasında kavga çıktı: Amca öldü, yeğeni ağır yaralı!

Niğde merkeze bağlı Alay beldesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise ağır yaralandı. Jandarma ve polis, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak operasyon başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Alay beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında gözü dönen S.Ö., yanındaki av tüfeğiyle Yaşar Eryılmaz ve yeğeni Ali Eryılmaz’a peş peşe ateş açtı.

AMCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kurşunların hedefi olan amca ve yeğen kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, amca Yaşar Eryılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan yeğen Ali Eryılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eryılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşar Eryılmaz’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından av tüfeğiyle birlikte kayıplara karışan şüpheli S.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)