Niğde'de erkek dehşeti: Kadını öldürdü intihara girişti

Niğde'nin Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ö.O. ile İpek G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İpek G., Ö.O isimli erkek tarafından katledildi.

İPEK G. ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ö.O., yanında bulundurduğu tabancayla İpek G.'ye ateş etti. Ardından aynı silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İpek G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ö.O. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayın nedeni ve ayrıntılarının aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, yetkililer tarafından konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(AA)