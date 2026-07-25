Niğde'de belediye işçilerine skandal muamele: Kamyonet kasasında taşındılar

Niğde’de belediye işçilerinin açık kasalı bir kamyonette taşındığını gösteren görüntüler dikkat çekti. Çok sayıda çalışanın yolculuk sırasında kamyonetin kasasında bulunduğu görülürken, görüntüler çalışanların güvenli bir şekilde taşınmasına ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

GEÇEN YIL EN AZ 466 İŞÇİ TRAFİK VE SERVİS KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Açık kasalı araçlarda personel taşınması, olası ani fren kaza veya savrulma gibi durumlarda ciddi yaralanma riski oluşturabiliyor. Bu nedenle çalışanların güvenli ulaşımının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye’de iş kazalarının önemli bir bölümünü trafik ve servis kazaları oluşturuyor. İSİG Meclisi’nin 2025 verilerine göre, geçen yıl en az 466 işçi trafik ve servis kazalarında yaşamını yitirdi.

Niğde’den gelen bu görüntüler de işçilerin güvenli ulaşım koşulları ve iş güvenlik önemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.