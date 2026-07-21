Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi

Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından araçlarında iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Olay, 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi'nin arka bölümünde meydana geldi. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasının ardından adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile iki akrabasının bulunduğu otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişiden İbrahim Bahtiyar, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, polis ekiplerinin karar duruşmasının yapıldığı gün adliye çevresinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdiği, park halindeki araçta bulunan şüphelilerin tedirgin davranışları üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişeğin ele geçirildiği kaydedildi.

"SİLAHLARI TEHDİTLER NEDENİYLE ALDIM" SAVUNMASI

İddianamede yer alan ifadesinde İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesi tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini öne sürdü. Bu nedenle yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu bir kişiden silah satın aldığını belirten Bahtiyar, babasının duruşmasının görüldüğü gün de güvenlik amacıyla silahları yanında bulundurduğunu savundu. Ayrıca araçta bulunan tabancalardan amcası Mehmet Bahtiyar'ın haberi olmadığını ileri sürdü.

Mehmet Bahtiyar ise savunmasında, ağabeyinin duruşması için adliyeye geldiğini, duruşmanın ardından ailesini köye götürmek amacıyla yeğenlerinin aracına bindiğini ve araçta silah bulunduğunu bilmediğini ifade etti.

SAVUNMALARA İTİBAR EDİLMEDİ

Savcılık, iddianamede sanıkların polis ekiplerini görünce sergiledikleri davranışlar, silahların araçta kolayca görülebilecek bir noktada bulunması ve Mehmet Bahtiyar'ın sürücü koltuğunda olması gibi hususları dikkate aldı.

Bu kapsamda Mehmet Bahtiyar'ın silahlardan habersiz olduğu yönündeki savunmasının "suçtan kurtulmaya yönelik", İbrahim Bahtiyar'ın silahların yalnızca kendisine ait olduğu yönündeki beyanının ise amcasını sorumluluktan kurtarma amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, İbrahim Bahtiyar ile Mehmet Bahtiyar'ın "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. (DHA)