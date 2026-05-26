Nevşehir'de gezmeye diye çıkan kadın kayalık alanda mahsur kaldı
Nevşehir’de bir kadın, gezmek için kayalık araziye çıktı. Havanın kararmasının ardından alanda mahsur kalan Süreyya Y.'yi polis ve AFAD ekipleri kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi yakınlarında Toptepe bölgesinde meydana geldi.
GEZMEK İÇİN ÇIKTI EVE DÖNEMEDİ
İddiaya göre kadın, 1230 rakımlı kayalık bölgede gezmek amacıyla dışarı çıkmıştı. Süreyya Y., hava karardıktan sonra eve dönüş yolunu bulamadı.
Daha sonra Süreyya Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine kayalık arazi bölgesine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kadını kurtarma çalışması yaklaşık 1,5 saat boyunca devam etti.
SAĞ SALİM BULUNDU
Ardından Süreyya Y., mahsur kaldığı alandan güvenli bir şekilde çıkardı. Süreyya Y., Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)
