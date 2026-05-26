Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Nevşehir'de gezmeye diye çıkan kadın kayalık alanda mahsur kaldı

Nevşehir'de gezmeye diye çıkan kadın kayalık alanda mahsur kaldı

Nevşehir’de bir kadın, gezmek için kayalık araziye çıktı. Havanın kararmasının ardından alanda mahsur kalan Süreyya Y.'yi polis ve AFAD ekipleri kurtardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Nevşehir'de gezmeye diye çıkan kadın kayalık alanda mahsur kaldı
Son Güncelleme:

Nevşehir'de gezmek amaçlı kayalık arazide dolaşan kadın, hava karardıktan sonra alanda mahsur kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi yakınlarında Toptepe bölgesinde meydana geldi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

GEZMEK İÇİN ÇIKTI EVE DÖNEMEDİ

İddiaya göre kadın, 1230 rakımlı kayalık bölgede gezmek amacıyla dışarı çıkmıştı. Süreyya Y., hava karardıktan sonra eve dönüş yolunu bulamadı.

Daha sonra Süreyya Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine kayalık arazi bölgesine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kadını kurtarma çalışması yaklaşık 1,5 saat boyunca devam etti.

Otomobil sulama kanalı korkuluklarında asılı kaldıOtomobil sulama kanalı korkuluklarında asılı kaldı

SAĞ SALİM BULUNDU

Ardından Süreyya Y., mahsur kaldığı alandan güvenli bir şekilde çıkardı. Süreyya Y., Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Nevşehir Kadın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro