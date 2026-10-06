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Halk TV Türkiye Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı

Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı

Nevşehir’de aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

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Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı
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Nevşehir'de çevre yolunda iki araç aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi kaza sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Her ikisi de Aksaray yönüne giden Mustafa Adımlı yönetimindeki 50 ADE 377 plakalı otomobil ile Mehmet Açıl yönetimindeki Adana plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlardan biri takla atıp yan yattı.

Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Saime Açıl, Nezahat Açıl, Mehmet Emin Furkan Açıl, Davut Yüzal ve Fazlı Doğan yaralandı.

Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı - Resim : 2 İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri de gönderildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla alakalı olarak inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Nevşehir
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