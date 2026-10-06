Nevşehir'de arkadan gelen otomobil öndeki aracı sürükledi: 7 yaralı

Nevşehir'de çevre yolunda iki araç aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi kaza sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Her ikisi de Aksaray yönüne giden Mustafa Adımlı yönetimindeki 50 ADE 377 plakalı otomobil ile Mehmet Açıl yönetimindeki Adana plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlardan biri takla atıp yan yattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Saime Açıl, Nezahat Açıl, Mehmet Emin Furkan Açıl, Davut Yüzal ve Fazlı Doğan yaralandı.

İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri de gönderildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla alakalı olarak inceleme başlatıldı. (DHA)