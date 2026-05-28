Nevşehir'de acil iniş yaptı: Pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de turistlere yönelik turda kullanılan microlight türü hava aracı, Paşabağı mevkisinden kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızası verdi. Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayip Şen ile yolcu Özgecan Doğan yaralandı.

ACİL İNİŞ SONRASI ÇUKURA DÜŞTÜ

Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilot ve yolcu, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

MOTOR ARİZASINDAN SONRA ZORUNLU İNİŞ

Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Şen, şöyle konuştu:

“Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inişini gerçekleştirirken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(AA)