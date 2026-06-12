Netflix'in Türk içerik politikasında düzenleme! Rekabet Kurumu devreye girdi

Rekabet Kurumu, Netflix'in Türkiye'de üreteceği bazı orijinal içerikleri daha önce iş birliği yapmadığı yapım şirketleriyle geliştireceğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, markalı Türk içeriklerin seçim sürecinde ise tarafsız ve objektif kriterlerin esas alınacağı belirtildi.

Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Netflix'in içerik üretiminde farklı yapım şirketlerine de kapılarını açacağı belirtildi. Açıklamada, "Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, senarist, yönetmen ve yapımcıların bir araya geleceği "Proje Sunum Günü" etkinliğinin her yıl en az bir kez gerçekleştirileceği belirtildi. Etkinliğe en az 80 katılımcının davet edileceği kaydedildi.

"BAŞVURULARA YAZILI DÖNÜŞ YAPMAK ZORUNDA"

İçerik seçim kriterlerinin de değişeceğine vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak. Netflix, artık kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek, başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda. Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek."

Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı belirtilirken, Netflix tarafından yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacağı da aktarıldı.

Yapımcıların ise projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanmasının da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi. (AA)