Netanyahu’ya Türkiye’nin 3. katibinden BM kürsüsünde yanıt

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşması ve Türkiye’ye yönelik ifadeleri sonrasında gözler Ankara’nın vereceği yanıta çevrildi.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına Türkiye adına yanıtı, New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde üçüncü kâtip olarak görev yapan İhsan Taylan Özver verdi.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Türkiye’nin yanıt hakkını üçüncü kâtip düzeyindeki bir diplomat üzerinden kullanması da diplomatik seviye açısından dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Özver, Netanyahu’nun Türkiye ve Erdoğan’a yönelik suçlamalarını reddetti.

Özver, Türkiye adına yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz” dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİN İTİBARI KALMAMIŞTIR"

Netanyahu’nun konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin Genel Kurul Salonu’nu terk etmesine de değinen Özver, bu görüntünün diplomatik açıdan güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti.

Türk diplomat, “Bu, güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır: Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ SUÇLARI" VURGUSU

Özver, Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama kararı bulunduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu nedenle İsrail Başbakanı’nın söylemlerine yönelik tutumuna dikkat çekti.

“Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir” dedi.

"HİÇBİR PROPAGANDA GERÇEĞİ SİLEMEYECEK"

Türkiye’nin Netanyahu’nun konuşmasında ortaya attığı iddiaları da reddettiğini belirten Özver, bu açıklamaların Gazze’deki tabloyu ve İsrail’in bölgedeki operasyonlarını gölgelemeye yönelik olduğunu savundu.

Özver, “Binlerce sivil katledilmiş, evler ve hastaneler enkaza dönüştürülmüş, okullar kasten hedef alınmış ve insani yardımın ulaştırılması kasıtlı olarak engellenmiştir. Bunlar unutulmayacak ve affedilmeyecek suçlardır” ifadelerini kullandı.

Türk diplomat, kişisel saldırıların ve yalanların tekrar edilmesinin gerçekleri değiştirmeyeceğini belirterek, Türkiye ile İsrail’in bölgesel politikalarını karşılaştırdı.

Özver, “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlık ihraç ederken, Türkiye barış inşa etmektedir” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Özver, Türkiye’nin iki devletli çözüm konusundaki desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Özver, “Bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırları temelinde kurulmasına kadar Filistin halkının yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.