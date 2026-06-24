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Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze

Samsun ve Kastamonu'da insansız hava araçlarının düşmesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İki ilde alarm durumuna geçilirken, düşen İHA'ların menşei ve düşüş nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze
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Samsun'un Alaçam ilçesinde arazide bulunan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu parça, jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Parçanın Ukrayna yapımı kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edildi.

Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze - Resim : 1

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yaşayan vatandaşlar, arazide yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu bir parça buldu.

İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze - Resim : 2

PARÇANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Ekipler tarafından parçanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. İlk değerlendirmelerde, motorlu parçanın Ukrayna yapımı kamikaze İHA'ya ait olabileceği iddia edildi.

Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze - Resim : 3

Olay yerindeki çalışmaların ardından söz konusu parça, detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla muhafaza altına alınarak ilgili birimlere gönderildi. Bulunan parçanın hangi hava aracına ait olduğunun ve iddiaların doğruluğunun yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KASTAMONU'DA EVİN BAHÇESİNE İHA DÜŞTÜ

Olay, sabah saat 07.30 saatlerinde Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan’a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı.

Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze - Resim : 4

Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA’nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)

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BARTIN’DA SAHİLDE 'İNSANSIZ HAVA ARACI' BULUNMUŞTU

Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulunmuştu.

İHA

SİNOP AÇIKLARINDA İHA SALDIRISI OLMUŞTU

Karadeniz’de seyreden üç yük gemisinin insansız hava araçlarının hedefi olduğu bildirilmişti. Nakliye acentesi Tribeca, olayların Sinop açıklarında meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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