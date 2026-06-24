Neler oluyor? İki ilimize İHA düştü! Biri 200 kilo biri Kamikaze

Samsun'un Alaçam ilçesinde arazide bulunan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu parça, jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Parçanın Ukrayna yapımı kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edildi.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yaşayan vatandaşlar, arazide yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu bir parça buldu.

İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

PARÇANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Ekipler tarafından parçanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. İlk değerlendirmelerde, motorlu parçanın Ukrayna yapımı kamikaze İHA'ya ait olabileceği iddia edildi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından söz konusu parça, detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla muhafaza altına alınarak ilgili birimlere gönderildi. Bulunan parçanın hangi hava aracına ait olduğunun ve iddiaların doğruluğunun yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KASTAMONU'DA EVİN BAHÇESİNE İHA DÜŞTÜ

Olay, sabah saat 07.30 saatlerinde Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan’a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA’nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA’nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)

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