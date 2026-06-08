Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı alışverişe gelen polis kurtardı

Osmaniye'de, bakkal Hüseyin Taşlık'ın nefes borusuna şeker kaçtı. Taşlık'ı dükkâna alışveriş için gelen polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı. O anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKKALI POLİS KURTARDI

Önceki gün saat 15.30’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bakkal işletmecisi olan Hüseyin Taşlık’ın ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. O sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, durumu fark edip nefes almakta güçlük çeken Taşlık’a hemen müdahale etti.

Polis memuru, önce Hüseyin Taşlık’ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalıştı, ancak sonuç alamayınca Taşlık'a Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrasında Taşlık’ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)