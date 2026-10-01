Ne tahrik ne de iyi hal indirimi: 8 Mart’ta katledilen Sermin Bacak davasında karar çıktı

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini sol göğüs altından bıçakla yaraladı.

TABUTUNU KADINLAR OMUZLADI

Saldırının ardından Ali Bacak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Sermin Bacak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bacak, hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sermin Bacak'ın tabutunu kadınlar taşıdı; cenazesi Fethiye'de toprağa verildi. Cinayetin faili Ali Bacak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANIKTAN MAHKEMEDE 'HASTAYIM' SAVUNMASI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ali Bacak hakkında "Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Bacak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ali Bacak, "İşlemediğim bir suçtan ceza yatmak istemiyorum. Pankreas rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, sanık Ali Bacak'ın savunmasında öne sürdüğü iddiaları haksız tahrik kapsamında görmedi. Sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, yargılama sürecindeki tutumunu da değerlendirerek sanığa iyi hal indirimi de vermedi. Mahkeme heyeti, 8 Mart'ta eşini öldüren sanık Ali Bacak'ı "Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.