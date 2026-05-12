Nazar'ın Alman annesiyle yeni hayatı ortaya çıktı! Babası kaçırmış babaannesi 7 yıl esir almıştı

Bursa’da 7 yıl boyunca bir harabe evde tutulan ve polisin titiz takibiyle kurtarılan 8 yaşındaki Nazar S.’nin hukuk mücadelesi mutlu sonla bitti. Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nin kararıyla velayeti Alman annesi Rebecca S.’ye verilen küçük çocuk, yıllar süren esaretin ardından ulaştığı Almanya’daki evinde yeni bir hayata adım attı.

NAZAR'IN ALMAN ANNESİYLE YENİ HAYATI ORTAYA ÇIKTI!

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nin iade kararının ardından annesi Rebecca S. ile birlikte İzmir üzerinden Almanya’ya giden Nazar, yeni evinde ilk kez görüntülendi.

Havaalanında anneannesi tarafından karşılanan küçük çocuk için hazırlanan evin kapısı, Almanca "Evine hoş geldin" yazılı pankart ve balonlarla süslendi.

İlk kez tanıştığı 6 yaşındaki kız kardeşi Emilia Zafira ile yaşayacağı odayı ve kendisi için alınan oyuncakları merakla inceleyen Nazar’ın, bahçede vakit geçirdiği ve yeni ortamına uyum sağlamaya çalıştığı görüldü.

Türkiye’de geçici koruma altındayken ilkokula başlayan Nazar’ın, eğitimine Almanya’da devam edeceği ve okuma-yazmayı ana dili olan Almanca olarak öğreneceği belirtildi.

BABASI KAÇIRMIŞ BABAANNESİ 7 YIL ESİR ALMIŞTI

Nazar’ın dramı, 2019 yılında babası Umut K.’nın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı Almanya’dan Türkiye’ye gelmesiyle başladı. Türkiye’de kalmak istemeyen sevgilisi Rebecca S.’ye "çocuk kayboldu" yalanını söyleyen baba, o dönem 1 yaşında olan Nazar’ı kaçırarak izini kaybettirdi.

Rebecca S.’nin şikayetiyle başlayan ancak yıllarca sonuçsuz kalan arama çalışmaları, babanın 2 yıl önce kalp krizi sonucu ölmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 6 kişilik özel ekip; 300 saatlik kamera kaydı ve 30 günlük fiziki takibin ardından Nazar’ı, babaannesi Hanife S.’nin yanında, bir harabe evde kilitli tutulurken buldu.

Küçük çocuğun kurtarılmasının ardından yapılan DNA testi, Rebecca S. ile Nazar arasında yüzde 99,99 oranında uyum olduğunu kanıtladı. Operasyon kapsamında çocuğu alıkoyan babaanne Hanife S. ile ona yardım eden akrabası Recai M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 yaşındayken koparıldığı annesine 8 yaşında kavuşan Nazar’ın hikayesi, uluslararası bir operasyon ve hukuk zaferiyle Almanya’da huzurlu bir sayfa olarak devam ediyor. (DHA)