NATO Zirvesi protesto edildi: Toplantı iptal edilsin, Türkiye NATO'dan çıksın

Ankara'nın en işlek noktalarından Sakarya Caddesi'nde düzenlenen eylemde bir araya gelen çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütü temsilcisi, NATO'nun "savaş ve emperyalizmin aracı" olduğunu savundu.

DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası adına ortak açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Tülay Yıldırım okudu.

Yıldırım, NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek günlerdir ev baskınları yapıldığını, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını öne sürerek, bu uygulamaların temel hak ve özgürlükleri hedef aldığını savundu.

Zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini de eleştiren Yıldırım, yolların kapatıldığını, bazı kamu çalışanlarına idari izin verildiğini ve zirve güzergâhındaki çalışmaların durdurulduğunu belirterek, "Ankaralılar kendi kentlerinde adeta abluka altında bırakıldı." ifadelerini kullandı.

NATO'nun kuruluşundan bu yana askeri müdahalelerin ve küresel güç mücadelelerinin aracı olduğunu savunan Yıldırım, Ankara Zirvesi'nin de barışı değil, askeri harcamaların artırılmasını ve silahlanma politikalarının genişletilmesini hedeflediğini ileri sürdü.

Koordinasyon adına konuşan Ecrin Özdil ise ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye'de bulunmasını istemediklerini belirterek, NATO'nun Türkiye'yi bağımlı hale getirdiğini savundu.

Açıklamada ayrıca, Ankara Valiliği tarafından zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri ve etkinlik yasakları eleştirildi. Koordinasyon, NATO Zirvesi'nin iptal edilmesi, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması, NATO kapsamındaki askeri anlaşmaların feshedilmesi, NATO üslerine el konulması ve Türkiye'deki yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması çağrısında bulundu. (ANKA)