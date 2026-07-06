NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlara 1 Mayıs soruldu
NATO Zirvesi öncesi Antalya'da gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınanlara 1 Mayıs'ta yapılan yürüyüşe katılıp katılmadığı soruldu.
NATO Zirvesi öncesinde Antalya'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 42 kişiden, avukat görüş kısıtlaması uygulanmayanların emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı. İfadesi alınan 19 kişi, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.
GÖZALTINA ALINANLARA 1 MAYIS SORULDU
Sendika.org'da yer alan habere göre, "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınanlara 1 Mayıs'ta yapılan yürüyüşe katılıp katılmadığı, atılan sloganlara eşlik edip etmediği soruldu.
23 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın fotoğraflarının taşınması ve onları anan sloganların atılması da suçlama gerekçeleri arasında yer aldı. Gözaltındaki diğer 23 kişinin ise gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Bu kişilerin 8 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.