NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlara 1 Mayıs soruldu

NATO Zirvesi öncesinde Antalya'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 42 kişiden, avukat görüş kısıtlaması uygulanmayanların emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı. İfadesi alınan 19 kişi, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINANLARA 1 MAYIS SORULDU

Sendika.org'da yer alan habere göre, "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınanlara 1 Mayıs'ta yapılan yürüyüşe katılıp katılmadığı, atılan sloganlara eşlik edip etmediği soruldu.

23 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın fotoğraflarının taşınması ve onları anan sloganların atılması da suçlama gerekçeleri arasında yer aldı. Gözaltındaki diğer 23 kişinin ise gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Bu kişilerin 8 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.