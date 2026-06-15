NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 10 genç tutuklandı

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Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi gençlerden 10'u tutuklandı.

Eskişehir ve Zonguldak merkezli soruşturmalar kapsamında 12 Haziran'da Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Mardin, Muğla, Van ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gençlere ifadeleri sırasında, "NATO zirvesinde derneğiniz hangi faaliyetleri yürütecek?" sorusunun yöneltildiği öğrenildi.

DGD yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 14 kişiden bugün Balıkesir'de 1, Zonguldak'ta 3 olmak üzere toplam 10'unun çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı bildirildi.