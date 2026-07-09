NATO Zirvesi öncesi gözaltılar için uluslararası hukuk örgütlerinden ortak bildiri!

Aralarında European Democratic Lawyers (AED-EDL), European Criminal Bar Association (ECBA), German Bar Association (DAV), German Federal Bar (BRAK), New York City Bar Association, International Association of Democratic Lawyers (IADL) ve Lawyers' Rights Watch Canada gibi çok sayıda uluslararası hukuk kuruluşunun bulunduğu 30'dan fazla örgüt, Türkiye'deki NATO öncesi gözaltılara ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

8 Temmuz 2026 tarihinde güncellenen bildiride, özellikle avukatlara yönelik operasyonlardan "derin endişe" duyulduğu belirtilirken, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması talep edildi.

POLİS MÜDAHALESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, 5 Temmuz 2026'da İstanbul, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı polis operasyonları düzenlendiği, operasyonlarda gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler ve avukatların gözaltına alındığı ifade edildi.

Bildiride, gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Av. Ezgi Önalan, ÇHD üyesi Av. Yunus Emre Işık, ÇHD İstanbul Şubesi Öğrenci, Stajyer ve İşçi Avukat Komisyonu üyeleri Boran Işıldak ile Burhan Can ve ÇHD İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonu üyesi Halil Arbağ'ın bulunduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ezgi Önalan'ın gözaltına alınırken polis tarafından kapısının kırıldığı bilgisine de yer verildi.

"SAVUNMA HAKKI KISITLANIYOR"

Ortak bildiride, soruşturma dosyalarına gizlilik kararı getirildiği ve gözaltındaki kişilerin ilk 24 saat boyunca avukatlarıyla görüşmelerinin sınırlandırıldığı öne sürüldü. Bu uygulamaların, gözaltındaki kişilerin haklarındaki suçlamalara ve delillere erişimini engellediği, bunun da adil yargılanma ve savunma hakkını zedelediği savunuldu.

NATO ZİRVESİ VURGUSU

Uluslararası kuruluşlar, son gözaltıların 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonların devamı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

Bildiride, 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ÇHD üyesi Av. Doğa İncesu, Av. Semra Demir ve Av. Kürşat Bafra'nın gözaltına alındığı, 1 Temmuz'da ise ÇHD İzmir Şubesi Sekreteri Av. Veysi Çetin'in tutuklandığı hatırlatıldı. Çetin'in dört gün sonra serbest bırakıldığı, ancak İncesu, Demir ve Bafra'nın tutuklu yargılanmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, 5 Temmuz'da Ankara'da NATO Zirvesi protestolarını takip eden 10 avukatın gözaltına alındığı, ertesi gün ise müvekkillerini ziyaret etmek için İstanbul'dan Ankara'ya giden ÇHD üyesi Av. Özge Usanmaz'ın tutuklandığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN TALEP EDİLEN ADIMLAR

Uluslararası hukuk kuruluşları, Türk makamlarına;

Gözaltındaki ve tutuklu avukatların yanı sıra son operasyonlarda özgürlüklerinden mahrum bırakılan diğer kişilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması,

Gözaltındaki kişilerin kendi seçecekleri avukatlarla engelsiz şekilde görüşebilmesi,

Soruşturma dosyalarındaki gizlilik kararlarının kaldırılması ve savunma makamının dosyaya tam erişiminin sağlanması,

Avukatlık mesleğinin kriminalize edilmesine son verilmesi ve orantısız güç kullanımının engellenmesi

çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILDI

Bildiride ayrıca uluslararası topluma da seslenilerek, Türkiye ile yürütülen ikili ve çok taraflı diplomatik temaslarda bu konunun gündeme getirilmesi ve ceza adaleti sisteminin sivil toplum, hukuk camiası ve kamuoyunu susturmak amacıyla kullanılmaması yönünde Ankara'ya çağrı yapılması istendi.

Ortak açıklamanın sonunda ise, "Türkiye'deki meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.