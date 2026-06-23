NATO yasakları ekonomiyi de etkileyecek: Ankara esnafından tepki

Ankara Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergahındaki yola cephesi olan işletmelere yazı gönderdi.

Alınan karar ile 4-9 Temmuz tarihlerinde bu bölgedeki iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi durakları önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri önlerinde bulunan araç, karavan ve taşıtlar ile konteynerlerin park etmeleri yasaklandı.

NATO YASAKLARINA ESNAFTAN TEPKİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yasak kararına bölge esnafından tepki geldi.

Özal Bulvarı'nda dükkanı bulunan bir esnaf, kendilerine yazının ulaştığını belirterek, "Bu tarihler arasında yola cephesi olan işyerimizin önünde herhangi bir araç trafiği olmayacak." dedi.

Esnaf, çalışmalarının tamamen durdurulması yönünde bir yazının ulaşmadığını ifade etti.

"DÜKKAN AÇMANIN BİR ANLAMI YOK"

Bir diğer esnaf ise satış yaptıkları insanların otopark kullanan insanlar olduğunu dile getirdi.

Esnaf, "Araba park edilmeyecek. Kapının önüne bir şey koymayacak. Kapanmayacak ama beş gün boyunca da kimse olmayacak burada. Burada da bir mağduriyet olacak. Muhtemelen biz beş gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi burada hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor ki kağıtta da o şekilde yazıyor. Kapının önüne bir şey konmayacak." dedi.

"TEK TEK NE SATTIĞIMI MI TANITAYIM?"

Bir benzinlik içinde yer alan bir restoran çalışanı, şöyle konuştu:

"Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız. Burada reklamla işimiz dönüyor, afişle. Burada sabah bir kuyruk oluyor, tek tek müşteriye içeride ne sattığımı, onun tanıtımını mı yapacağım mesela? Ama dışarıda afişimi görüyor, giriyor içeri. Ona göre o da ne alacağını biliyor. Sabah trafiği yoğun oluyor burada. Ama dediğim gibi, burada araç durmazsa, burası bir benzinlik içerisi, burada araç durmazsa transit giderse, burada ben kime satış yapacağım? Tabii ki doğru olmaz. Doğru bulmuyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu kararın olumsuz etkisinin olacağına değinerek, "Esnaf orada gelen geçeni tanır. Herhangi bir hadiseye mani olmaz. Ama tabii böyle isteniyorsa, biliyorsunuz, uluslararası büyük bir şey ilk defa oluyor" dedi.

LİDERLER İÇİN YOLLAR YENİLENİYOR

Sayılı günlerin kaldığı Zirve kapsamında, liderlerin ve heyetlerinin uçaklarının ineceği Havalimanı güzergahındaki çalışmalar da sürüyor. Görüntü kirliliği oluşturabilecek bölgelerin önüne afişler için panolar hazırlanıyor. Bölgede Ankara'nın simge mekanlarının yer aldığı panolar da hazırlanıyor. Ayrıca güzergah boyunca peyzaj çalışmaları da sürüyor. (ANKA)