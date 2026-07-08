NATO liderlerinin Saray'daki lüks yemek menüsü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, Türkiye'nin dokuz farklı ilinden seçilen yöresel ürünler ve yemekler misafirlere sunuldu.

MENÜDE YER ALAN LEZZETLER

Başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ile birlikte taş fırın pide, yanık Denizli yoğurtlu zeytinyağlı sebze sote servis edildi. Ara sıcak olarak yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile hazırlanan Kayseri mantısı ikram edildi.

URLA SAKIZ ENGİNARI VE TOKAT YAPRAĞI İLE DENİZ LEVREĞİ

Ana yemekte Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile Deniz levreği; tarama veya yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburga yer aldı. Tatlı menüsünde ise Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile Sütlü Nuriye sunuldu.