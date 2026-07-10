NATO karşıtı eylemde gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 36. NATO Zirvesi sırasında Kurtuluş Parkı ve Dikmen Caddesi'nde gerçekleştirilen NATO karşıtı protestolarda gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle zirveyi protesto eden parti yöneticileri ile üyelerinin günler süren gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, Çankaya İlçe Başkanı Ilgın Baran Öcal, Ankara İl Gençlik Sorumlusu Oğulcan Boz ve beraberindeki parti üyelerinin serbest bırakıldığı ifade edilirken, "Emperyalist katillerin ülkemizde elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Tüm gözaltılar ve cezaevindeki yoldaşlarımız, yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

NE OLMUŞTU?

7 Temmuz'da, Zirveye karşı "NATO'ya Hayır Koordinasyonu"nun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda düzenlenmek istenen protestoya polis müdahale etti.

DEM Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Kezban Konukçu ve Perihan Koca, EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları'nın da aralarında bulunduğu grup, park çevresinde polis ablukasına alındı. Grup, bekleyiş sırasında "NATO defol, bu memleket bizim" ve "Emperyalistler, işbirlikçileri, 6. Filo'yu unutmayın" sloganları attı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi'nin açıklamasına göre, Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları, MYK üyesi Nebiye Merttürk, avukat Ece Ünsal ve ÇHD üyesi Şevval Sarı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 75 kişi gözaltına alınmıştı. Başsavcılığın son kararıyla Kurtuluş Parkı ve Dikmen Caddesi'ndeki eylemler kapsamında gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.